Grab Merilis Program Jaminan On Time Kejar Pesawat, Uang Kembali Rp 3,3 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Ketinggalan pesawat karena mobil jemputan telat datang? Sekarang, pengguna GrabCar bisa sedikit bernapas lega.

Grab Indonesia memperkenalkan program “Jaminan On Time Kejar Pesawat”, inisiatif pertama di tanah air yang berani memberi uang kembali hingga Rp 3,3 juta.

Program tersebut bagian dari kampanye #JaminanOnTime, bentuk komitmen Grab untuk membuat perjalanan ke bandara jadi lebih tenang dan bebas stres.

“Bagi banyak traveler, ketepatan waktu adalah segalanya,” ujar Director of Mobility & Logistics Grab Indonesia Tyas Widyastuti, melalui keterangannya, Kamis (30/10).

“Lewat fitur Advance Booking, kami ingin memberikan kepastian dan perlindungan bagi pengguna GrabCar yang ingin ke bandara tanpa drama ketinggalan pesawat.”

Lewat fitur Advance Booking, pengguna bisa menjadwalkan perjalanan jauh-jauh hari—mulai dari 75 menit hingga 90 hari sebelum keberangkatan.

Cara ikut program jaminan, pemesanan harus dilakukan maksimal 12 jam sebelum waktu penjemputan, dengan pengemudi dijadwalkan datang 15–30 menit lebih awal.

Jika tetap terjadi keterlambatan dan penumpang benar-benar ketinggalan pesawat, Grab akan mengganti biaya tiket hingga Rp3,3 juta, sesuai syarat dan ketentuan.