Grab Perkuat Dampak Sosial Lewat GrabForGood Fund 2026

jpnn.com, JAKARTA - Grab kembali menegaskan komitmen sosialnya lewat GrabForGood Fund. Untuk 2026, perusahaan menyiapkan pendanaan sebesar USD 3,2 juta guna memperluas dampak program yang menyasar pendidikan, komunitas, dan respons bencana di Asia Tenggara.

Langkah itu menjadi kelanjutan dari inisiatif dana abadi yang sejak awal dirancang bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan investasi jangka panjang bagi masyarakat.

Salah satu fokus utamanya ialah program GrabScholar, yang memberikan bantuan biaya sekolah hingga beasiswa penuh bagi siswa berprestasi dari keluarga prasejahtera.

Selain itu, dana juga diarahkan untuk program kesehatan serta penyediaan makanan bergizi di sekolah.

Group CEO dan Co-Founder Grab, Anthony Tan, bahkan ikut memperkuat komitmen ini melalui kontribusi pribadi lebih dari USD 16 juta.

Dia menekankan bahwa tantangan sistemik seperti akses pendidikan dan nutrisi masih menjadi penghambat besar di kawasan, sehingga kolaborasi dan pendanaan berkelanjutan menjadi kunci.

Sepanjang 2025, GrabForGood Fund telah menyalurkan lebih dari 2 juta dolar AS.

Hasilnya, lebih dari 3.600 siswa di Asia Tenggara mendapat dukungan pendidikan melalui GrabScholar.