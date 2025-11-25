Grab Perkuat Ekosistem Kuliner Lewat Program Eatfluencer di Grab Discover
jpnn.com, JAKARTA - Grab kembali memperluas ekosistem teknologinya dengan meluncurkan program Eatfluencer di fitur Grab Discover.
Eatfluencer, sebuah ruang interaktif bagi pencinta kuliner untuk berbagi ulasan, inspirasi, dan rekomendasi tempat makan.
Langkah itu mmakin memantapkan posisi Grab sebagai superapp yang dekat dengan gaya hidup penggunanya.
Sejak hadir pada pertengahan 2025, Grab Discover telah membantu ribuan pengguna menemukan referensi kuliner lewat ulasan otentik para food enthusiast.
Kini, lewat Eatfluencer, komunitas tersebut dirancang makin hidup, memungkinkan siapa pun untuk berbagi pengalaman kuliner—dari restoran tersembunyi hingga legenda kota.
Grab juga menggelar kampanye #DareToDiscover di Jakarta dan Bali yang menghadirkan aktivitas jelajah resto legendaris bersama kreator kuliner, komunitas lokal, hingga pengguna Grab.
Kegiatan offline menjadi bentuk nyata semangat eksplorasi kuliner yang terus tumbuh di dalam ekosistem Grab.
“Kehadiran program Eatfluencer merupakan bentuk apresiasi kami bagi komunitas kuliner lokal dan kreator yang terus menginspirasi lewat cerita dan rekomendasi autentik mereka,” ujar Melinda Savitri, Country Marketing and Communications Head Grab Indonesia.
Grab kembali memperluas ekosistem teknologinya dengan meluncurkan program Eatfluencer di fitur Grab Discover.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pesona Kuliner Halal di PIK: dari Pedas hingga Manis
- Promo Menarik dari The Surosowan Manjakan Pencinta Kuliner
- Menu Kolaborasi Kanzler X Cupbob dan Chatime Bikin Penasaran Pencinta Kuliner
- Hadir di Lippo Mall Kemang, Pizza E Birra Jadi Tempat Kumpul Pencinta Olahraga
- PergiKuliner Festival Kekinian Hadir di FoodMRKT Hublife-Taman Anggrek, Buruan Merapat!
- Heinz Ajak Pencinta Kuliner Eksplorasi Cita Rasa Dunia ke Meja Makan