GrabAds, Sprite, dan Bear Brand Raih Pengakuan Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi GrabAds bersama Sprite dan Nestle Bear Brand meraih empat penghargaan di ajang The Drum Awards for Marketing APAC 2026.

Kedua kampanye dinilai berhasil menghubungkan momen budaya dengan perilaku konsumen, sehingga mampu menghasilkan dampak bisnis yang terukur.

Kampanye "Refreshing a Nation on the Move" bersama Sprite meraih Silver untuk kategori Consumer Packaged Goods (CPG) & Food and Beverage serta Bronze di Retail Media.

Memanfaatkan momen mudik lebaran, strategi berbasis lokasi yang menggabungkan GrabCar berbalut identitas Sprite, notifikasi di aplikasi, dan penukaran produk berhasil mendongkrak penjualan Sprite di GrabMart sebesar 30 persen, dengan conversion rate Self Pick-Up mencapai 25 persen.

Sementara itu, kampanye "1 Kaleng Saat Sahur" bersama Nestle Bear Brand membawa pulang dua penghargaan Bronze di kategori Out-of-Home (OOH) dan Retail Media.

Aktivasi selama Ramadan itu berhasil mendistribusikan 6.500 produk dan meningkatkan household penetration sebesar 130 basis poin.

Director of Commercial Grab Indonesia, Roy Nugroho, mengatakan pencapaian tersebut membuktikan kampanye yang memadukan consumer insight, media, mobilitas, dan jalur pembelian dapat menghasilkan dampak nyata bagi bisnis.

Keberhasilan dari Indonesia turut menyumbang capaian regional GrabAds yang mengoleksi total 26 penghargaan di The Drum Awards for Marketing APAC 2026. (rdo/jpnn)