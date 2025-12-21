GrabAds Traiblazer Awards Jadi Ajang Apresiasi Brand dan Pemasar Inovatif

jpnn.com, JAKARTA - Grab menggelar GrabAds Trailblazer Awards Indonesia 2025 sebagai ajang apresiasi bagi brand dan pemasar yang dinilai paling inovatif, kreatif, dan berani memanfaatkan ekosistem Grab untuk mendorong pertumbuhan bisnis.

Memasuki tahun kedua, penghargaan tersebut menegaskan peran Grab sebagai mitra strategis pemasaran berbasis teknologi dan data.

Trailblazer Awards Indonesia 2025 memberikan penghargaan dalam 22 kategori, dengan penilaian terhadap kampanye yang menunjukkan kualitas eksekusi terbaik, relevansi tinggi dengan audiens, serta dampak positif yang terukur bagi bisnis.

Ajang tersebut juga menjadi etalase praktik pemasaran modern yang menggabungkan kreativitas, pemanfaatan data, dan integrasi ekosistem secara end-to-end.

"Sebagai platform pemasaran digital, GrabAds memungkinkan brand menghubungkan inspirasi, konversi, dan pengalaman secara terpadu melalui berbagai touchpoint di ekosistem Grab," ujar Director of Commercial Grab Indonesia, Roy Nugroho, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu (21/12).

Menurutnya, para pemenang tahun ini membuktikan bahwa integrasi teknologi, data, dan kreativitas mampu melahirkan ide segar sekaligus dampak bisnis nyata.

Roy menambahkan di tengah dinamika perilaku konsumen yang terus berubah, kampanye berbasis insight menjadi kunci untuk menciptakan nilai tambah, terutama menjelang momen penting dalam kalender belanja masyarakat Indonesia. GrabAds, kata dia, akan terus mendukung brand menghadirkan pengalaman pemasaran yang semakin relevan dan bermakna.

Melalui ajang ini, GrabAds kembali menegaskan peran ekosistem Grab sebagai fondasi bagi brand dalam membangun perjalanan pemasaran yang terhubung dari hulu ke hilir.