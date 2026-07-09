GrabScholar 2026 Kembali Dibuka untuk Generasi Muda Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Setelah menjangkau ribuan pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Grab kembali membuka pendaftaran GrabScholar 2026.

Program beasiswa hadir setelah sukses membantu lebih dari 5.700 penerima manfaat sejak 2022 dengan total nilai bantuan mencapai Rp25,8 miliar.

Melalui GrabScholar yang didanai GrabForGood Fund dan dijalankan bersama BenihBaik.com, Grab ingin memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Mitra Pengemudi, Mitra Merchant, masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan pendidikan merupakan investasi bagi masa depan.

Oleh karena itu, GrabScholar diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda, untuk memperoleh pendidikan yang setara dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pada GrabScholar 2026, siswa SD hingga SMA akan menerima bantuan dana pendidikan.

Sementara itu, mahasiswa S1 berkesempatan memperoleh bantuan biaya kuliah, akomodasi, serta laptop untuk menunjang proses belajar.

Sejak diluncurkan, GrabScholar telah menarik lebih dari 120 ribu pendaftar.