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GrabUnlimited Hadirkan Pengalaman Spesial Bareng NPD, Member Dapat Akses Eksklusif

GrabUnlimited Hadirkan Pengalaman Spesial Bareng NPD, Member Dapat Akses Eksklusif
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Kolaborasi Grab dengan NPD. Foto: grab

jpnn.com, JAKARTA - GrabUnlimited terus memperluas manfaat program keanggotaannya dengan menghadirkan pengalaman eksklusif bagi para pelanggan.

Terbaru, Grab berkolaborasi dengan grup musik NPD (New Pusat Dunia) lewat fan session bertajuk "Yang Member-Member Aja" yang digelar di M Bloc Live House, Jakarta, pada 26 Juni 2026.

Sebanyak 100 member GrabUnlimited terpilih berkesempatan bertemu langsung dengan NPD dalam suasana yang lebih akrab.

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Mereka mengikuti sesi bincang santai, permainan interaktif, tanya jawab, hingga menikmati penampilan spesial yang membawakan single terbaru NPD.

Kolaborasi menjadi langkah GrabUnlimited untuk menghadirkan manfaat yang tidak hanya berupa penghematan melalui promo dan diskon layanan, tetapi juga akses ke pengalaman eksklusif yang tidak bisa dinikmati pengguna biasa.

Personel NPD mengaku fan session itu memberikan pengalaman berbeda, karena mereka dapat berinteraksi lebih dekat dengan para penggemar.

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Selain bermain gim dan bernyanyi bersama, mereka juga bisa mendengar langsung harapan para fans terhadap perjalanan NPD ke depan.

Country Marketing and Communications Head Grab Indonesia Melinda Savitri mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi para member GrabUnlimited.

GrabUnlimited terus memperluas manfaat program keanggotaannya dengan menghadirkan pengalaman eksklusif bagi para pelanggan.

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