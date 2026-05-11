Grace Natalie Perintahkan Ahmad Ali Agar PSI Tak Dilibatkan dalam Kasusnya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menegaskan pernyataan Ketua Harian Ahmad Ali, terkait videonya yang sempat viral beberapa waktu lalu dilakukan atas permintaannya secara langsung sebagai pendiri partai.

Grace menyampaikan, unggahan video tersebut dibuat dalam kapasitas pribadi sebagai warga masyarakat yang sedang merespons isu viral. Sehingga dia meminta agar persoalan itu tidak dikaitkan dengan partai.

“Saya selaku pendiri partai menginstruksikan kepada Ketua Harian, dalam hal ini Bang Ahmad Ali, agar tidak melibatkan partai,” kata Grace Natalie di Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Dia menjelaskan, sejak awal dirinya mengunggah video tersebut sebagai bentuk respons pribadi terhadap isu yang tengah ramai diperbincangkan publik.

Karena itu, Grace menginstruksikan bahwa Ahmad Ali agar tidak membawa nama PSI dalam polemik tersebut.

“Bahwa saya melihat postingan saya ini saya lakukan sebagai seorang warga masyarakat meresponi sebuah isu yang sedang viral. Oleh karenanya saya selaku pendiri partai menginstruksikan kepada Ketua Harian, dalam hal ini Bang Ahmad Ali, agar tidak melibatkan partai,” ujarnya.

Grace optimistis tidak ada unsur pelanggaran hukum dalam video yang diunggahnya di media sosial pribadi. Selain itu, dia menilai, klarifikasi ini perlu disampaikan lantaran muncul berbagai penafsiran di tengah masyarakat dan konstituen PSI terkait pernyataan Ahmad Ali sebelumnya.

“Jadi, karena saya menerima banyak sekali juga dari konstituen misalnya, dari masyarakat yang mengartikan beritanya jadi macam-macam, oleh karenanya saya pikir saya harus menjelaskan supaya kasihan ini Bang Ketua Harian jadinya dimaknai berbeda penjelasannya beliau,” jelasnya.