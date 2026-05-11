Grace Natalie: Saya Enggak Pernah Ada Masalah dengan Pak JK

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/5/2026). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

jpnn.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengeklaim pernyataannya terkait video Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK normal-normal saja.

Menurut Grace, hingga saat ini belum ada komunikasi langsung antara dirinya dengan JK.

Aliansi Ormas Islam Menjaga Kerukunan Umat memberikan keterangan pers usai melaporkan pegiat media sosial Ade Armando dan Permadi Arya serta politisi Grace Natalie ke polisi terkait video ceramah Jusuf Kalla (JK) ke kepolisian di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/5/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

Walakin, dia membuka diri apabila ada ruang untuk berdiskusi atau memberikan penjelasan mengenai konteks pernyataannya.

"Sejauh ini belum ada komunikasi kalau dari sayanya (dengan Pak JK)," kata Grace dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/5/2026).

" Ya, tentu saya terbuka untuk namanya kita mau diskusi, saya juga tidak pernah ada masalah apa pun gitu kan sama Pak JK sebagai pribadi. Pernyataan saya pun juga normal-normal saja," lanjutnya.

Grace juga menegaskan dirinya siap apabila dimintai klarifikasi terkait pernyataannya tersebut.

"Saya siap kalau mau dimintai penjelasan, misalnya, atau mungkin kalau Pak JK mau tanya, apa sih konteksnya," kata dia.

