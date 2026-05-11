Grace Natalie: Saya Enggak Pernah Ada Masalah dengan Pak JK

jpnn.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengeklaim pernyataannya terkait video Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK normal-normal saja.

Menurut Grace, hingga saat ini belum ada komunikasi langsung antara dirinya dengan JK.

Walakin, dia membuka diri apabila ada ruang untuk berdiskusi atau memberikan penjelasan mengenai konteks pernyataannya.

"Sejauh ini belum ada komunikasi kalau dari sayanya (dengan Pak JK)," kata Grace dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/5/2026).

" Ya, tentu saya terbuka untuk namanya kita mau diskusi, saya juga tidak pernah ada masalah apa pun gitu kan sama Pak JK sebagai pribadi. Pernyataan saya pun juga normal-normal saja," lanjutnya.

Grace juga menegaskan dirinya siap apabila dimintai klarifikasi terkait pernyataannya tersebut.

"Saya siap kalau mau dimintai penjelasan, misalnya, atau mungkin kalau Pak JK mau tanya, apa sih konteksnya," kata dia.