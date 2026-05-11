JPNN.com » Politik » Grace Natalie Sebut Pernyataannya soal JK Normal-Normal Saja

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menegaskan tidak memiliki persoalan pribadi dengan eks Wapres RI Jusuf Kalla atau JK.

Pernyataan ini terkait polemik pernyataannya yang belakangan menjadi perhatian publik.

Grace mengatakan hingga saat ini belum ada komunikasi langsung antara dirinya dengan JK.

Meski demikian, ia membuka diri apabila ada ruang untuk berdiskusi atau memberikan penjelasan mengenai konteks pernyataannya.

“Sejauh ini belum ada komunikasi kalau dari sayanya (dengan Pak JK). Ya tentu saya terbuka untuk namanya kita mau diskusi, saya juga tidak pernah ada masalah apa pun gitu kan sama Pak JK sebagai pribadi. Pernyataan saya pun juga normal-normal saja,” katanya di Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Dia menegaskan siap apabila dimintai klarifikasi terkait pernyataannya tersebut.

“Oleh karenanya saya siap kalau mau dimintai penjelasan misalnya, atau mungkin kalau Pak JK mau tanya apa sih konteksnya,” ujarnya.

Grace juga menyoroti, laporan terkait polemik tersebut bukan dilayangkan langsung oleh JK.

