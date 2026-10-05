Grace Natalie Tegaskan KBRI Tak Punya Kewajiban Menyimpan Dokumen Pelajar Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menilai ada satu hal yang perlu diluruskan terkait anggapan bahwa KBRI berkewajiban menyimpan dokumen akademik pelajar Indonesia yang sekolah di negara bersangkutan.

Sebelumnya, ada pernyataan KBRI Singapura dan Australia yang menyatakan tidak menyimpan dokumen akademik Gibran Rakabuming Raka.

“Halo, tidak ada kewajiban bagi pelajar Indonesia di mana pun untuk menyetorkan dokumen akademik mereka ke kedutaan. Juga bukan tugas atau kewajiban kedutaan untuk mengumpulkan data-data akademik pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri,” kata Grace melalui video di akun media sosialnya, Minggu sore (4/10).

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Grace sendiri meraih dua gelar master, yakni di National University of Singapore dan Singapore Management University.

Sejak lulus pendidikan S2, lanjut Grace, tidak ada permintaan atau kewajiban bagi dirinya untuk menyetorkan transkrip maupun dokumen akademik ke KBRI.

“Jadi, jangan dibuat narasi seolah-olah kalau KBRI tidak memiliki dokumen akademik Mas Gibran, maka itu artinya Mas Gibran tidak lulus atau bersekolah di sana. Ini logika yang sangat-sangat ngawur,” ujar Grace.

Terakhir, Grace mempertanyakan kapan urusan ijazah ini selesai. Sebab, awalnya Jokowi yang disebut berijazah palsu, lalu sekarang tuduhan serupa menerpa Gibran.

“Orang yang mempermasalahkan, ya, dia-dia juga. Apakah isu ini sengaja dipelihara? Bagaimana menurut Anda?” pungkas Grace. (dil/jpnn)