Grace Tahir Ungkap Rahasia Skincare Praktis untuk Rutinitas Padat

Grace Tahir mengungkap rutinitas skincare praktis yang dia pilih demi menjaga kulit sehat di tengah kesibukan. Foto: W3B

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha dan figur publik, Grace Tahir resmi diumumkan sebagai Brand Ambassador (BA) baru W3B Selfcare.

Penunjukan ini menarik perhatian publik karena Grace selama ini dikenal sebagai sosok yang selektif dalam memilih produk perawatan kulit.

“Maksudnya, this is what I have to do. So every morning, pasti pakai itu,” ujarnya.

Grace mengaku sebelumnya bukan pengguna skincare yang rajin karena merasa kewalahan dengan banyaknya tahapan yang ditawarkan produk kecantikan pada umumnya.

Dia menuturkan bahwa dia membutuhkan solusi yang efisien untuk rutinitas paginya yang padat.

“To be honest, in this room probably I'm the only one who doesn't know about beauty enough,” katanya sambil tersenyum.

Menurut Grace, rekomendasi teman menjadi titik balik yang membuatnya mencoba W3B Selfcare. Produk all-in-one tersebut dinilainya sangat menjawab kebutuhannya.

“Teman-teman aku bilang, coba W3B Selfcare, ini bener-bener praktis banget. Cuma satu botol, kamu bisa dapat semua fungsi. Jadi aku coba,” tuturnya.

