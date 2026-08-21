Graf Menyongsong Album Debut dengan 2 Lagu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Band alternative rock asal Jakarta, Graf, menghadirkan dua lagu baru yang berjudul Rahim dan Episode Akhir.

Dirilis dalam format maxi single melalui kerja sama dengan label rekaman demajors, dua lagu tersebut merupakan gerbang menuju album penuh perdana Graf.

Band beranggotakan Ervan Frasteantha (vokal/gitar), Dimas Putra (bas), Jozzy Ibrahim (drum), dan Alverdio Rollando (vokal/gitar) itu mengungkap bahwa Rahim dan Episode Akhir merupakan warna yang mewakili album debut yang akan dirilis pada akhir 2026.

Peluncuran dua lagu dalam satu paket bukan sekadar andalan dalam album debut, tetapi cerita keduanya memang tidak bisa terpisahkan.

Rahim dan Episode Akhir merupakan cerminan momen sebab akibat: dari penyesalan menjadi kepasrahan.

"Lagu 'Rahim' itu soal kemarahan kepada sistem dan penyesalan sebagai makhluk sosial," ungkap Alverdio.

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Rahim adalah lagu pertama rilisan Graf yang mendapuk Alverdio sebagai pengisi vokal utama.

Dengan energi riff gitar distorsi tebal yang menghentak, Rahim mengajak pendengar untuknberkontemplasi terhadap ketidakhadiran diri atas komitmen manusia sebagai makhluk sosial.