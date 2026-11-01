Gramedia Perluas Ruang Kreatif di Palembang, Gerai Baru Hadirkan Buku hingga Aktivitas Komunitas

jpnn.com, PALEMBANG - Toko buku kini tak hanya menjadi tempat berburu bacaan, tetapi juga ruang bertemu, bertukar gagasan, dan mengembangkan kreativitas.

Konsep inilah yang dihadirkan Gramedia melalui pembukaan gerai terbarunya di Palembang Square Mall.

Berada di Lantai 1 Palembang Square Mall di Jalan Angkatan 45, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, gerai ini menjadi toko ketiga Gramedia di Kota Palembang. Kehadirannya sekaligus memperluas jaringan ritel Gramedia di Indonesia.

Mengusung konsep fresh, modern, dan inspiratif, Gramedia Palembang Square dirancang dengan tata ruang lebih terbuka dan energi.

Pengunjung tidak hanya dapat menemukan beragam koleksi buku, tetapi juga menikmati pengalaman berbelanja produk edukasi dan kebutuhan gaya hidup dalam satu tempat.

Berbagai produk tersedia di gerai tersebut. Mulai dari ribuan judul buku pilihan, alat tulis, perlengkapan sekolah dan kantor, mainan edukasi, produk lifestyle, hingga perlengkapan teknologi dan IT.

Regional Manager Gramedia Bernadus Singgih Hindratno mengatakan pembukaan gerai baru ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalan memperluas akses literasi dan edukasi, khususnya di Sumatera Selatan.

"Kehadiran Gramedia Palembang Square merupakan wujud komitmen nyata kami untuk terus memperluas akses literasi dan edukasi di Sumatera Selatan, khususnya Palembang," kata Bernadus, Minggu (1/11/2026).