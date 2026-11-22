Grand Baking Demo Bogasari 2026, Hadirkan Beragam Inspirasi Kreasi Bakery dan Culinary
jpnn.com, JAKARTA - PT Indofood Sukses Makmur Tbk – Bogasari Flour Mills menghadirkan Grand Baking Demo Bogasari 2026.
Mengusung tema BEYOND THE RECIPE: Exploring Creativity, Inspiring Possibilities, kegiatan ini digelar pada Kamis, 19 November 2026 di Hotel Shangri-La Surabaya.
Melalui tema tersebut, Bogasari ingin mengajak para pelaku industri dan pecinta kuliner untuk melihat bahwa kreativitas dalam dunia bakery dan culinary tidak hanya berhenti pada mengikuti resep.
Grand Baking Demo Bogasari 2026 menghadirkan beragam inspirasi kreasi bakery dan culinary yang mengikuti perkembangan tren serta kebutuhan pasar saat ini.
Delapan kreasi resep terbaru juga diperkenalkan secara eksklusif kepada para peserta.
Dari delapan resep yang diperkenalkan, tiga resep pilihan didemokan secara langsung diatas panggung oleh empat chef profesional.
Resep pertama adalah Berry Ribbon Crepes, yang dibawakan bersama oleh Chef Hadi Haudi dan Chef Tisa Ariesta dari Bogasari Baking Center (BBC).
Selanjutnya, Chef Carla Yules didemokan Corn & Blueberry Flan Tart, sementara Chef Stefani Horison menghadirkan kreasi Baoshifu Bun Floss with Smoked Beef and Cheese Fillings.
Bogasari ingin mengajak para pelaku industri dan pecinta kuliner melihat bahwa kreativitas dalam dunia bakery dan culinary tidak hanya berhenti mengikuti resep.
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