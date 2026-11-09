Grand Final BGCC 2026 di Tangsel Meriah, Pertamina Tebar Promo Bright Gas

jpnn.com, TANGSEL - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menghadirkan berbagai promo Bright Gas dalam Grand Final Bright Gas Cooking Competition (BGCC) 2026 di Bintaro Jaya Xchange Mall Park, Tangerang Selatan, Sabtu (7/11).

Promo tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang hadir menyaksikan kompetisi memasak bertema Warisan Rasa Nusantara dari Hati itu.

Salah satu penawaran yang diberikan ialah promo penukaran atau trade-in tabung LPG 3 kilogram dengan Bright Gas 5,5 kilogram.

"Penawaran tersebut merupakan upaya perusahaan mendekatkan produk Bright Gas kepada masyarakat," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB Reno Fri Daryanto dalam keterangannya, Senin (9/11).

Selain itu, pengunjung bisa menikmati potongan harga hingga Rp25 ribu untuk pembelian perdana maupun isi ulang (refill) Bright Gas selama acara berlangsung.

Tak hanya menghadirkan promo, Pertamina juga memberikan kemudahan pembelian Bright Gas secara daring melalui sejumlah platform e-commerce.

Masyarakat Tangerang Selatan bisa mengakses toko resmi Bright Gas melalui Shopee bright.gas.tangsel, Tokopedia Bright Gas Tangerang Selatan, serta TikTok Shop @brightgas.tangsel.

Pertamina turut menawarkan hadiah spatula gratis bagi 100 pembeli pertama, serta layanan pengiriman dan penjemputan tabung tanpa biaya di wilayah Tangerang Selatan.