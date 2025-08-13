Grand Final KWC Indonesia 2025 Berlangsung Meriah, Ini Daftar Para Juara

jpnn.com, JAKARTA - Grand Final Karaoke World Championship Indonesia 2025 (KWC Indonesia 2025) untuk regional Indonesia sukses digelar di Mantra, PIK, Jakarta pada Minggu (10/8).

Berbeda dengan ajang KWC Indonesia 2024 yang seluruh sistem kurasi dilakukan dengan cara full online, KWC Indonesia 2025 memakai sistem full offline sejak babak awal penyisihan sampai grand final.

Hal tersebut menjadikan ajang pencarian bakat menyanyi atau kompetisi tahunan yang telah berlangsung di Indonesia sejak 2012 itu makin meriah.

“Untuk KWC Indonesia 2025 ini memang agak berbeda dari tahun sebelumnya, penyisihan KWC 2025 kani gelar di FX Mall, Senayan lalu juga di Auditorium Yamaha Music, Jakarta sejak April 2025 sampai Juli 2025 dan lalu grand final dilaksanakan di Mantra, PIK, Jakarta," ungkap Andy Jobs selaku pemegang lisensi KWC Indonesia.

Menurutnya, perbedaan lainnya yakni antusiasme peserta KWC Indonesia 2025 juga sangat tinggi.

Peserta tidak hanya memikirkan kesiapan vokal saja tetapi juga bagian kostum hingga penguasaan panggung,

"Apalagi pada grand final kemarin tata suara dan tata lampu di Mantra, PIK juga sangat menarik dan mendukung sehingga peserta bisa menumpahkan kreativitas di atas panggung," tambahnya.

Andy Jobs menyebut animo peserta untuk ikut KWC 2025 makin bertambah dari tahun ke tahun.