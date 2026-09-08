Grand Opening Ashva Swiss-Belresort Ubud, Hadirkan Destinasi Premium Bagi Keluarga di Bali

jpnn.com, UBUD - Swiss-Belhotel International secara resmi melakukan pembukaan Ashva Swiss-Belresort Ubud, Bali melalui acara Grand Opening yang digelar pada 5 September 2026.

Setelah mendapatkan sambutan positif sejak masa soft opening, resor yang berlokasi di Jalan Raya Gentong, Tegallalang, ini kini membuka seluruh fasilitasnya, menawarkan konsep hospitality yang dirancang untuk keluarga lintas generasi, pencinta wellness, dan kebutuhan acara korporat.

Ashva Swiss-Belresort Ubud, Bali, Indonesia. Foto: Dokumentasi Swiss-Belhotel International

Memadukan desain kontemporer dengan keindahan alam Ubud, resor ini menawarkan 90 kamar dan suite serta 4 paviliun kayu eksklusif.

Pilihan akomodasi tersedia mulai dari kamar seluas 40 meter persegi hingga suite seluas 106 meter persegi.

Beberapa tipe kamar dilengkapi plunge pool pribadi dengan air hangat dan teknologi smart home, menghadirkan pengalaman menginap modern dengan standar hospitality premium di Tegallalang.

President Director Ratna Forever Hospitality Sudharman Shetty mengatakan Grand Opening Ashva Swiss-Belresort Ubud menjadi wujud nyata dari visi pihaknya untuk menghadirkan destinasi premium bagi keluarga di Bali.

"Setelah menyempurnakan operasional selama masa soft opening, kami bangga dapat menawarkan pengalaman menginap premium yang memadukan akomodasi luas dengan teknologi smart home dan kolam renang pribadi dengan layanan yang tulus dan penuh perhatian, menciptakan kenangan berkesan bagi setiap tamu,” kata Sudharman Shetty.