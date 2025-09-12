menu
Grand Opening Centrale Law Firm, Niran Nuang Ambo Siap Membuka Ruang Keadilan bagi Masyarakat

Direktur Centrale Law Firm Adv. Niran Nuang Ambo S.H., M.H pada acara Grand Opening Centrale Law Firm. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah Langkah baru di dunia hukum Indonesia resmi dimulai dengan dibukanya Centrale Law Firm.

Melalui acara Grand Opening yang digelar secara khidmat, firma hukum ini menegaskan komitmennya untuk menjadi ruang keadilan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Direktur Centrale Law Firm Adv. Niran Nuang Ambo S.H., M.H dalam sambutannya menyampaikan kehadiran kantor hukum ini berangkat dari visi untuk menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan humanis.

“Kami percaya bahwa keadilan tidak boleh menjadi hak istimewa segelintir orang. Centrale Law Firm hadir untuk memastikan bahwa siapa pun memiliki akses yang setara terhadap layanan hukum,”ujar Niran Nuang Ambo dalam keterangannya pada Jumat (12/9).

Tampak hadir pada acara peresmian ini adalah jajaran praktisi hukum, akademisi serta perwakilan dari berbagai sektor bisnis. Nuansa kebersamaan dan optimisme dapat menjadi mitra strategis bagi klien individu maupun korporasi.

Centrale Law Firm menawarkan beragam layanan hukum mulai dari litigasi, non litigasi, konsultasi bisnis, penyelesaian sengketa, hingga layanan hukum keluarga.

Dengan tim advokat yang berpengalaman di bidangnya, firma ini optimistis  dapat menjadi mitra strategis bagi klien individu maupun korporasi.

Lebih dari sekadar kantor hukum yang beralamat di Jalan Sungai Saddang Lama Blok D 19, Samping Suita Tour, Latanete Plaza, nomor kantor 085398711126, sosial media, Instagram @centralelawfirm.

Direktur Centrale Law Firm Niran Nuang menegaskan firma hukum berkomitmen untuk menjadi ruang keadilan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

