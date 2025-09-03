menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Grand Opening The TamTam Therapy Centre Cabang Garut Disambut Positif Masyarakat

Grand Opening The TamTam Therapy Centre Cabang Garut Disambut Positif Masyarakat

Grand Opening The TamTam Therapy Centre Cabang Garut Disambut Positif Masyarakat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Setelah melalui sesi konsultasi, asesmen, dan observasi selama 1 bulan, The TamTam Therapy Centre Garut akhirnya resmi dibuka pada 31 Agustus 2025. Foto: dok sumber

jpnn.com - Setelah melalui sesi konsultasi, asesmen, dan observasi selama satu bulan, akhirnya The TamTam Therapy Centre Garut resmi dibuka pada 31 Agustus 2025.

The TamTam Therapy Centre Garut hadir untuk memberikan layanan dengan pendekatan holistik bagi anak-anak berkebutuhan khusus, seperti autisme, ADHD, speech delay, dan gangguan perkembangan lainnya.

Suasana penuh kebahagiaan dan semangat terpancar dari acara Grand Opening The TamTam Therapy Centre Garut yang berlokasi di Komplek Intan Business Center (IBC) Blok C No 27-28, Jl. Pramuka, Pakuwon Garut.

Baca Juga:

Acara ini menandai dimulainya perjalanan The TamTam Therapy Centre Garut sebagai pusat layanan edukasi, terapi, dan konsultasi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berfokus untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus secara optimal.

Acara peresmian ini dihadiri oleh para business partner, founder dan tim manajemen The TamTam Therapy Centre, orang tua murid, serta para tetangga dan tokoh masyarakat dari lingkungan sekitar.

Dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak menunjukkan antusiasme dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan terapi seperti ini.

Baca Juga:

Aldo Bryan Sugiarta selaku Bussines Partner The TamTam Therapy Centre Garut, menyampaikan rasa syukur dan harapan besarnya terhadap keberadaan pusat terapi ini.

Beliau juga memaparkan proses yang dilalui sejak awal The TamTam Therapy Centre Garut didirikan.

Setelah melalui sesi konsultasi, asesmen, dan observasi selama 1 bulan, The TamTam Therapy Centre Garut akhirnya resmi dibuka pada 31 Agustus 2025

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI