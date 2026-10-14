Grand Sahid Jaya Jadi Official Venue Partner IVES 2026

jpnn.com, JAKARTA - Grand Sahid Jaya Hotel menjadi Official Venue Partner dalam penyelenggaraan Indonesia Event Management Summit (IVES) 2026 yang akan berlangsung pada 17–19 November 2026.

Kemitraan ini menempatkan hotel sebagai salah satu bagian penting dalam mendukung kebutuhan penyelenggaraan summit yang mempertemukan para pengambil keputusan di industri event beserta rantai pasoknya.

General Manager Grand Sahid Jaya Herman Courbois mengatakan keterlibatan hotel dalam IVES 2026 relevan dengan perkembangan ekosistem hospitality dan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE).

Baca Juga: Hotel Sahid Jaya Bukukan Kenaikan Pendapatan Rp 133 Miliar Pada 2023

Menurutnya, forum tersebut membuka ruang pertemuan bagi para pelaku industri event sekaligus memungkinkan hotel mendukung pengalaman peserta secara terpadu.

“IVES mempertemukan pengambil keputusan event dan rantai pasoknya. Itu sangat relevan bagi ekosistem hospitality dan MICE, dan Grand Sahid dapat mendukung pengalaman peserta yang terpadu,” ujar Herman.

Sebagai Official Venue Partner, Grand Sahid Jaya akan menjadi lokasi resmi pelaksanaan summit pada 18–19 November 2026.

Baca Juga: Pemilik Hotel Sahid Melenggang ke Senayan

Dukungan yang diberikan mencakup penyediaan ruang pertemuan dan kebutuhan hospitality sesuai dengan lingkup kemitraan yang telah disepakati.

Herman menjelaskan, penyelenggaraan summit berbasis hotel menawarkan pengalaman yang tidak terbatas pada kegiatan di ruang konferensi.