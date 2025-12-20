Grand Waterfront Sedayu City Kelapa Gading-Yayasan Buddha Tzu Chi Gelar Khitan

jpnn.com, JAKARTA - Khitan merupakan salah satu tindakan medis penting yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kebersihan anak, sekaligus memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat di masyarakat Indonesia.

Namun, tidak semua keluarga memiliki akses yang mudah terhadap layanan khitan yang aman dan layak.

Berangkat dari keprihatinan tersebut serta semangat kepedulian kemanusiaan, Grand Waterfront Sedayu City Kelapa Gading bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia menyelenggarakan program “Khitan Ceria Untuk Generasi Sehat” sebuah kegiatan sosial untuk anak-anak laki-laki usia 6–12 tahun dari berbagai latar belakang masyarakat.

Melalui program ini sebanyak 76 anak dari lingkungan sekitar Sedayu City Kelapa Gading telah menjalani proses khitan dengan aman dan penuh keceriaan.

Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis, 18 Desember 2025, bertempat di Jade Palace, Old Shanghai, Sedayu City Kelapa Gading, mulai pukul 08.00 – 13.00 WIB, dan diberikan secara gratis bagi seluruh peserta.

Program Khitan Ceria ini ditangani langsung oleh dokter dan tenaga medis profesional dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, termasuk penyediaan obat-obatan dan pendampingan kepada anak-anak dan keluarga selama kegiatan berlangsung.

Selain tindakan medis, para peserta juga mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dalam suasana yang hangat dan ramah anak di kawasan tematik Old Shanghai.

Kegiatan ini turut didukung oleh beberapa tenant di kawasan Grand Waterfront, di antaranya X-Space, Hachi Grill, dan B’Steak, sebagai bentuk sinergi antara pengelola kawasan dan tenant dalam menumbuhkan nilai kepedulian sosial.