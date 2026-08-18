Great Eastern Women’s Run Indonesia 2026 Bikin Pengalaman Lari yang Sehat & Suportif

jpnn.com, JAKARTA - Great Eastern Indonesia bersama Postinc Media menghadirkan Great Eastern Women’s Run Indonesia 2026 bukan sekadar sebagai ajang lari, melainkan sebagai signature event yang menerjemahkan komitmen terhadap perempuan melalui pengalaman yang mengintegrasikan gaya hidup sehat, kesadaran perlindungan, kepedulian sosial, dan keberlanjutan.

Diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia pada Minggu (16/8) di Pulau Satu, Senayan Park, Jakarta, acara ini diikuti lebih dari 1.000 perempuan dan anak perempuan dalam kategori 5K Fun Run dan Princess Dash 100 meter. Kehadiran keluarga, teman, dan komunitas yang memberikan dukungan sejak garis start hingga finis turut membuat Race Village semakin ramai.

Penyelenggaraan perdana ini melanjutkan perjalanan Great Eastern Women’s Run yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade di Singapura.

Kehadirannya di Indonesia juga bertepatan dengan hari jadi ke-30 Great Eastern Life Indonesia dan berlangsung satu hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.

Momentum tersebut menjadikan Great Eastern Women’s Run Indonesia 2026 salah satu bukti nyata komitmen Great Eastern Life Indonesia untuk menghadirkan inisiatif yang relevan bagi perempuan, sekaligus mendukung mereka agar semakin sehat, terlindungi, percaya diri, dan berdaya dalam mengejar berbagai aspirasi.

“Great Eastern Women’s Run Indonesia hadir di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga. Sebagai signature event Great Eastern, acara ini memiliki karakter yang khas karena menyatukan olahraga, perlindungan, kesehatan perempuan, aksi sosial, keberlanjutan, serta dukungan keluarga dan komunitas. Penyelenggaraan perdana ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan pengalaman yang relevan dan berdampak bagi perempuan Indonesia,” ujar Presiden Direktur Great Eastern Life Indonesia Nina Ong.

Acara turut dihadiri Emira E. Oepangat, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Hadir pula jajaran direksi dan manajemen Great Eastern Life Indonesia dan Great Eastern General Insurance Indonesia, perwakilan Great Eastern Life Singapore, OCBC, mitra, sponsor, komunitas, dan media.

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menunjukkan dukungan terhadap tujuan yang sama, yaitu mendorong gaya hidup sehat, meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan, memperluas dampak sosial, dan menerapkan kepedulian terhadap lingkungan.