GREAT Institute Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Menjamin Kebebasan Berpendapat

jpnn.com, JAKARTA - GREAT Institute mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam pemulihan kepercayaan, ketertiban, dan tetap menjamin kebebasan berpendapat.

Direktur Eksekutif GREAT Institute Dr. Sudarto mengatakan, dalam 3 hari ini Presiden Prabowo melakukan beberapa langkah cepat dalam merespons gelombang kemarahan publik. Langkah pertama Presiden Prabowo adalah menyampaikan simpati dan duka cita mendalam serta mengunjungi keluarga almarhum Affan yang meninggal dilindas oleh mobil rantis Brimob Polri dalam aksi protes 28 Agustus 2025.

Langkah kedua adalah berdialog tokoh-tokoh dari 19 ormas Islam untuk menerima masukan dan himbauan menjaga persatuan.

"Kemudian langkah ketiga adalah berdialog dengan Ketua Partai Politik, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI," kata Dr. Sudarto dalam pernyataannya, Minggu (31/8).

Dalam dialog ini GREAT Institute mencatat tiga poin penting, yaitu: Pertama, pemulihan kepercayaan. Hal ini dilakukan dengan mempercepat proses hukum terhadap tujuh anggota Brimob Polri yang menewaskan peserta aksi tanggal 28 Agustus 2025, koreksi total terhadap perilaku anggota DPR yang tidak memiliki empati kesusahan rakyat melalui ketua-ketua umum Partai Politik.

Kedua, pemulihan ketertiban. Hal ini dilakukan dengan memerintahkan aparat keamanan untuk menegakkan hukum dalam melindungi aset-aset publik dan aset privat masyarakat. Ketiga, tetap menjamin kebebesan berpendapat. Presiden Prabowo tetap konsisten untuk mempersilahkan gerakan masyarakat sipil menyampaikan pendapat dan aspirasinya sebagai bagian dari demokrasi.

"Langkah Presiden Prabowo ini perlu diapresiasi karena tetap mengedepankan langkah-langkah konstitusional dan demokratis dalam merespon gelombang kemarahan publik," terasnya.

Dia melanjutkan, upaya pemulihan kepercayaan publik dan ketertiban, sambil tetap menjamin kebebasan berpendapat merupakan langkah tepat yang mengembalikan gerakan sipil pada koridor hukum dan demokrasi yang semestinya, serta mengusut tuntas pelaku makar dan teror secara adil dan transparan.