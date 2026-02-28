GREAT Institute Dukung Presiden Prabowo Jadi Mediator Konflik Israel-Iran

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga think tank GREAT Institute menyatakan dukungan penuh atas langkah progresif Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan diri sebagai mediator untuk meredakan eskalasi konflik antara Israel dan Iran.

Langkah ini dinilai sebagai upaya krusial guna mencegah kehancuran global yang lebih dalam.

"Pembicaraan damai harus terus dilakukan dengan metode dan pendekatan baru, salah satunya melibatkan Indonesia," kata Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, Sabtu (28/2).

Di menyebutkan, kesediaan Presiden Prabowo untuk memfasilitasi dialog disampaikan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri melalui akun media sosial X (@Kemlu_RI).

"Pemerintah Indonesia menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog... dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," tulis pernyataan resmi tersebut, Sabtu (28/2).

Seperti diketahui, situasi memanas setelah Israel melancarkan serangan mendadak ke sejumlah wilayah di Iran, termasuk Teheran dan Isfahan, pada Sabtu pagi.

Serangan tersebut dilaporkan menyasar fasilitas sensitif seperti kantor pemimpin spiritual Iran, Ayatullah Ali Khamenei, hingga menghancurkan sebuah asrama putri di Isfahan yang menewaskan puluhan siswi.

Ironinya, agresi ini terjadi saat putaran ketiga pembicaraan damai antara AS dan Iran sedang berlangsung di Jenewa dengan mediasi Oman.