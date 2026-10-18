GREAT Institute: Indonesia Butuh Negosiator Ulung Hadapi MSCI, Bukan Sekadar Good Boy

jpnn.com, JAKARTA - Global Research on Economics, Advanced Technology and Politics atau GREAT Institute menilai pemerintah Indonesia membutuhkan negosiator ulung dalam menghadapi Morgan Stanley Capital International (MSCI), menyusul munculnya usulan perubahan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute Adhamaski Pangeran mengatakan Indonesia tidak boleh hanya berfokus memenuhi berbagai persyaratan MSCI tanpa memahami persoalan mendasar yang menjadi perhatian investor global.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat strategi negosiasi agar reformasi pasar modal yang telah dilakukan mampu menjawab kekhawatiran investor secara konkret.

"Pemerintah membutuhkan negosiator ulung yang mampu membaca kepentingan para pihak, memahami keinginan investor global yang terafiliasi dengan MSCI, dan mengidentifikasi persoalan yang sesungguhnya perlu diselesaikan," ujar Adhamaski, Minggu (18/10).

Adhamaski mengakui MSCI telah memberikan dorongan positif terhadap pembenahan sejumlah persoalan struktural di pasar modal Indonesia, khususnya terkait transparansi kepemilikan saham dan tata kelola perdagangan.

Dalam waktu relatif singkat, otoritas Indonesia telah mengumumkan sejumlah langkah reformasi. Di antaranya keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih terperinci, pelaporan High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan menuju penerapan persyaratan minimum free float sebesar 15 persen.

Langkah pembenahan tersebut, menurut GREAT Institute, juga telah mendapat pengakuan dalam rilis MSCI pada 15 Oktober 2026.

Namun, di tengah berbagai reformasi itu, MSCI justru membuka konsultasi mengenai usulan perubahan status Indonesia menjadi Standalone Market.