menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Timur Tengah » GREAT Institute Menyarankan Presiden Prabowo Hadiri Pemakaman Ali Khamenei

GREAT Institute Menyarankan Presiden Prabowo Hadiri Pemakaman Ali Khamenei

GREAT Institute Menyarankan Presiden Prabowo Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan menilai Presiden Prabowo harus hadir di acara pemakaman Ali Khamenei.. Foto dokumentasi GREAT Institute

jpnn.com, JAKARTA - GREAT Institute menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan penghormatan diplomatik yang lebih tinggi kepada Iran. Salah satunya dengan menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei atau melakukan kunjungan kenegaraan ke Teheran. 

Saran tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Peran Indonesia Pascaperang Amerika–Iran yang digelar di Jakarta, Selasa (7/7).

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan, mengatakan langkah tersebut dinilai bisa mencerminkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Iran sekaligus mempertegas posisi diplomasi Indonesia di tengah perubahan geopolitik global.

Baca Juga:

"Indonesia perlu menunjukkan penghormatan diplomatik yang lebih tinggi kepada Iran, baik melalui kehadiran Presiden pada momentum penting maupun melalui lawatan kenegaraan," ujarnya.

GREAT Institute ikut mendorong pemerintah memperkuat hubungan Indonesia-Iran yang telah terjalin sejak semangat Konferensi Asia Afrika. Selain itu, juga mengusulkan peningkatan kerja sama strategis antara Indonesia, Iran, dan Turki sebagai bagian dari upaya membangun poros kerja sama baru di dunia Islam.

"FGD menilai konflik Amerika Serikat dan Iran telah membuka babak baru dalam dinamika geopolitik dunia," kata Syahganda.

Baca Juga:

Dia menyebutkan, persaingan antarnegara kini tidak hanya berlangsung melalui kekuatan militer, tetapi juga mencakup perang informasi, siber, ekonomi, teknologi, hingga perebutan pengaruh diplomatik.

Oleh karena itu, forum ini menilai Indonesia perlu merumuskan kembali kepentingan nasional (national interest) secara lebih tegas sebagai landasan penyusunan kebijakan luar negeri. 

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan menilai Presiden Prabowo harus hadir di acara pemakaman Ali Khamenei

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI