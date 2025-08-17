menu
GREAT Institute: Presiden Prabowo akan Berhasil Memberantas Mafia Tambang dan Beras

GREAT Institute: Presiden Prabowo akan Berhasil Memberantas Mafia Tambang dan Beras

GREAT Institute: Presiden Prabowo akan Berhasil Memberantas Mafia Tambang dan Beras
Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk merebut kembali aset-aset negara yang dikuasai mafia ilegal. Foto dok. GREAT Institute

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk merebut kembali aset-aset negara yang dikuasai mafia ilegal.

Aset itu termasuk di antaranya pada sektor sawit, tambang, dan beras.

"Upaya pengambilalihan lahan sawit ilegal telah dimulai dan menunjukkan hasil positif," kata Syahgandan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/8).

Dalam pidatonya di hadapan MPR/DPR RI, Presiden Prabowo menyinggung praktik ilegal dari sektor sawit, tambang, dan beras. 

Terkait perkebunan sawit ilegal ada potensi 5 juta hektare lahan sawit ilegal, sudah dikuasai kembali 3,1 juta hektare. 

Dari 3,7 juta hektare yang sudah diverifikasi melanggar aturan, sebagian besar sudah kembali ke tangan negara.

“Ini bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam menindak mafia yang selama ini merugikan negara,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga mengeluarkan ultimatum tegas agar menghentikan praktik ilegal yang melibatkan aparat negara, sekaligus menegakkan amanat UUD 1945. 

GREAT Institute yakin Presiden Prabowo akan berhasil memberantas mafia tambang dan beras

