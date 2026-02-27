GREAT Institute Sebut Palestina Menghormati Indonesia untuk Berjuang di Board of Peace
jpnn.com - Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa menilai Board of Peace (BoP) adalah instrumen yang dilahirkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan ditandatangani pada November 2025 lalu.
Bila dibaca dengan teliti Resolusi 2803 itu maka menjadi jelas bahwa BoP dijiwai oleh proposal perdamaian yang disampaikan berbagai negara untuk tidak hanya menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
"Di dalam Resolusi DK PBB 2803 itu disebutkan bahwa reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan kembali Gaza akan menjadi jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina," kata Teguh dalam pernyataan resminya, Jumat (27/2).
Selain itu, juga akan dibangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik untuk hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.
Point ini sejalan dengan salah satu prinsip emas Dasasila Bandung, peaceful coexistance, atau hidup berdampingan secara damai, sambung Teguh.
Dasasila Bandung yang disebutnya adalah hasil dari Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Teguh juga mengatakan, pihak Palestina sendiri menyadari dan menghormati berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan negara itu dalam berbagai forum internasional, termasuk di BoP.
“Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak perlu diragukan. Pihak Palestina pun tahu dan sangat menghormati posisi dan strategi perjuangan Indonesia,” kata dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
GREAT Institute sebut Palestina menghormati Indonesia untuk berjuang demi kemerdekan Palestina di Board of Peace.
