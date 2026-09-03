Gree Rilis AC Inverter Terbaru, GMV9 FLEX Siap Sasar Pasar Komersial

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Gree Electric Appliances Indonesia memperkuat portofolio produk pendingin udara melalui kehadiran empat produk terbaru di kawasan Jakarta Barat pada Rabu (3/9).

Ada empat produk yang dirilis sekaligus dalam acara bertema “Raising the Standard”, yaitu tiga AC inverter F5 MAX, F6, dan STS Inverter serta Gree GMV9 Flex untuk segmen commercial.

Vice President PT Gree Electric Appliances Indonesia, Nicky mengungkapkan pihaknya mengembangkan solusi AC inverter untuk berbagai kebutuhan pendinginan.

Kehadiran sejumlah AC baru itu untuk memberikan pilihan kepada konsumen mulai dari segmen residential hingga light commercial

"Perluasan jajaran ini memberikan pilihan produk dengan karakteristik dan kapasitas yang berbeda, sekaligus memperkuat kehadiran GREE di berbagai kebutuhan pasar pendingin udara," ungkap Nicky di sela acara peluncuran di Jakarta Barat, Rabu.

Gree F5 Max Inverter hadir di segmen residential yang menawarkan sejumlah kapasitas mulai dari 3,5 PK dan 4 PK.

Baca Juga: Panasonic Merilis AC Inverter Pertama Buatan Anak Negeri

Produk itu juga dilengkapi sejumlah fitur mulai dari cold plasma, fast cooling, WiFi, smart cleaner, black diamond fin, dan energy saving.

Gree F6 hadir dengan pilihan kapasitas mulai dari 0,5 PK, 1 PK, 1,5 PK, 2 PK, hingga 2,5 PK.