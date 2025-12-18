Green Policing Runners Kampanyekan Cinta Lingkungan dan Konservasi Gajah

jpnn.com, KAMPAR - Tim Green Policing Runners melakukan kunjungan edukatif ke Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina, Kabupaten Kampar, Riau, sebagai bagian dari kampanye mencintai dan melindungi lingkungan hidup untuk generasi masa depan.

Kepala Resort TWA Buluh Cina Nofrigon menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Green Policing Runners ke kawasan konservasi tersebut.

Ia menjelaskan bahwa TWA Buluh Cina merupakan salah satu kawasan konservasi di Provinsi Riau dengan luas sekitar 963,33 hektare.

“Dalam pengelolaannya, salah satu upaya untuk menarik minat pengunjung sekaligus memberikan edukasi konservasi adalah dengan menghadirkan gajah binaan di kawasan ini,” ujar Nofrigon.

Ia menjelaskan awalnya TWA Buluh Cina didatangi sepasang gajah binaan, yakni Robin (jantan) dan Ngatini (betina).

Dari pasangan tersebut, lahirlah seekor anak gajah bernama Dona, yang kini menjadi salah satu ikon edukasi konservasi di kawasan tersebut.

“Alhamdulillah, gajah-gajah ini sempat melakukan breeding di sini, dan lahirlah Dona. Kami berharap keberadaan gajah binaan ini dapat menjadi sarana edukasi sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap satwa dan lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Green Policing Runners Kendrick Zhang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan Green Policing yang diinisiasi oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, sebagai bentuk kampanye nyata dalam menjaga dan mencintai lingkungan hidup.