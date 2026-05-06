Green Waqf Sukuk, Instrumen Pembiayaan Baru untuk Akselerasi Energi Surya RI
jpnn.com - Green Waqf Sukuk (GWS) diusulkan sebagai salah satu skema pendanaan yang rasional untuk mengakselerasi pengembangan energi surya nasional.
Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Green Sukuk untuk Transisi Energi: Model Pembiayaan Inovatif bagi Program 100 GW Energi Surya” yang digelar di Jakarta, Selasa (5/5).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Muslims for Shared Action on Climates Impact (MOSAIC) bekerja sama dengan Purpose, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), dan Katadata.
“Masalahnya bukan hanya kekurangan dana, tapi desain pembiayaan kita memang belum menjangkau komunitas. Ini yang menciptakan gap besar,” kata Kepala Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Dr. Luthfi Hamidi.
Luthfi menjelaskan model pembiayaan yang selama ini bersifat top-down masih bertumpu pada proyek berbasis APBN, sehingga belum optimal menjangkau desa, koperasi, maupun komunitas.
Dia juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama.
Pertama, ekosistem pembiayaan yang masih terfragmentasi, di mana regulator, lembaga keuangan, dan sektor sosial belum terintegrasi dalam satu kerangka kerja yang kohesif.
Kedua, belum adanya roadmap nasional yang jelas dan terukur untuk mencapai target pengembangan energi surya skala besar.
Green Waqf Sukuk (GWS) diusulkan sebagai salah satu skema pendanaan yang rasional untuk mengakselerasi pengembangan energi surya nasional.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gandeng Mangmoel, Bibit dan Stockbit Pamerkan Monster Gurita di Hutan Kota
- BPS Klaim Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2026 Paling Tinggi Sejak 5 Tahun Terakhir
- Produsen Lem Ini Resmi Kantongi Izin Fasilitas Kawasan Berikat
- Berkantor Bali, DNT Lawyers Siap Beri Bantuan Hukum Bagi Masyarakat dan Investor Asing
- Gubernur Anwar Hafid Terima Hibah Barang Rampasan Negara dari KPK
- DPP Brigade Rakyat Garuda Merah Putih Apresiasi Kinerja Rosan Roeslani