Greenpeace: Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?

jpnn.com - JAKARTA - Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa di Patung Selamat Datang, kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10) pagi.

Spanduk dibentangkan bertepatan dengan dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dua spanduk itu bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah”.

Lewat aksi tersebut, Greenpeace memberikan kritik terhadap pemerintah mengenai penanganan krisis iklim juga biaya hidup yang makin tinggi.

Para aktivis Greenpeace Indonesia bergelantungan di Patung Selamat Datang, membentangkan poster protes di Jakarta pada 20 Oktober 2026. Foto: Bay Ismoyo/AFP

Tak hanya itu, penanganan bencana juga dinilai parah terlebih saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait menuturkan bencana ekologis dan cuaca ekstrem tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga.

Dia mencontohkan banjir bandang dan karhutla yang menimbulkan berbagai dampak, mulai dari gangguan kesehatan hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.