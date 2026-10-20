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Greenpeace Kritik Prabowo-Gibran di Bundaran HI, Pramono: Kami Berikan Penghormatan

Greenpeace Kritik Prabowo-Gibran di Bundaran HI, Pramono: Kami Berikan Penghormatan
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Spanduk raksasa Greenpeace di Patung Selamat Datang, kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10) pagi. Foto: dokumentasi Greenpeace Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi aksi aktivis Greenpeace yang membentangkan spanduk kritikan terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran di Bundaran HI.

Pramono menyebutkan aksi pembentangan spanduk tersebut merupakan kebebasan menyampaikan pendapat oleh warga negara.

Walau begitu, Pramono berharap aksi penyampaian pendapat jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat.

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“Jakarta ini atau Indonesia adalah negara demokrasi dan yang seperti itu tentunya kami memberikan penghormatan dan apresiasi,” ucap Pramono di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

“Yang paling penting jangan kemudian mengganggu ketertiban umum,” lanjutnya.

Pramono pun berharap seluruh aksi demo yang hari ini digelar di Jakarta dapat berjalan dengan aman dan lancar.

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Dia pun mengingatkan para demonstran untuk tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas dan sarana publik.

“Sekarang ini saya dengan mereka sudah turun karena kalau tidak kan kalau ada apa-apa nanti apa, jangan sampai ketertiban kota terganggu,” tambah Pramono.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut menanggapi aksi aktivis Greenpeace yang membentangkan spanduk kritikan terhadap Prabowo-Gibran

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