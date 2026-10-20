Greenpeace Kritik Prabowo-Gibran di Bundaran HI, Pramono: Kami Berikan Penghormatan

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi aksi aktivis Greenpeace yang membentangkan spanduk kritikan terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran di Bundaran HI.

Pramono menyebutkan aksi pembentangan spanduk tersebut merupakan kebebasan menyampaikan pendapat oleh warga negara.

Walau begitu, Pramono berharap aksi penyampaian pendapat jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat.

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“Jakarta ini atau Indonesia adalah negara demokrasi dan yang seperti itu tentunya kami memberikan penghormatan dan apresiasi,” ucap Pramono di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

“Yang paling penting jangan kemudian mengganggu ketertiban umum,” lanjutnya.

Pramono pun berharap seluruh aksi demo yang hari ini digelar di Jakarta dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Dia pun mengingatkan para demonstran untuk tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas dan sarana publik.

“Sekarang ini saya dengan mereka sudah turun karena kalau tidak kan kalau ada apa-apa nanti apa, jangan sampai ketertiban kota terganggu,” tambah Pramono.