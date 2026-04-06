Gresik Phonska Menggila, Ini Klasemen Sementara Final Four Proliga 2026 Sektor Putri

jpnn.com - Tim voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia meraih kemenangan kedua pada final four Proliga 2026 seri Surabaya.

Berlaga di Jawa Pos Arena, Surabaya, Minggu (5/4/2026), tim asal kota Pudak itu menang meyakinkan 3-0 (25-16, 25-15, 25-19) atas Jakarta Electric PLN Mobile.

Bintang kemenangan Gresik Phonska di laga ini ialah Annie Mitchem, yang berhasil mengemas 25 angka, disusul Oleksandra Bytsenko dengan 14 poin.

Kemenangan ini membuat Medi Yoku dan kawan-kawan menjaga catatan sempurna di Surabaya setelah sebelumnya juga menang 3-0 (25-23, 25-12, 25-23) melawan Popsivo Polwan.

Hasil ini membawa Gresik Phonska memuncaki klasemen sementara final four Proliga 2026.

Skuad asuhan Alessandro Lodi itu hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara putaran pertama.

Pada laga berikutnya, Gresik Phonska dijadwalkan menghadapi Jakarta Pertamina Enduro pada Jumat (10/4) di Sritex Arena, Solo.

Sementara itu, Jakarta Pertamina menempati posisi kedua seusai menang 3-1 (25-18, 25-19, 18-25, 25-23) atas Popsivo Polwan.