Gresik Phonska Plus Susah Payah Pastikan Gelar Juara Putaran Pertama Proliga 2026

jpnn.com - Tim voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menjadi juara putaran pertama Proliga 2026.

Skuad asuhan Alessandro Lodi itu memastikan status terbaik di hadapan publik GOR Tri Dharma, Gresik, Kamis (29/1) seusai menang dengan skor 3-2 (25-15, 21-25, 25-21, 22-25, 15-8) atas Jakarta Livin’ Mandiri.

Pada laga ini Oleksandra Bycenko menjadi bintang seusai mencetak 28 angka.

Adapun pemain Gresik lainnya yakni Annie Mitchem menambahkan dengan 20 poin.

Hasil ini membuat Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menjadi juara putaran pertama Proliga 2026 tanpa menelan kekalahan.

Dari enam laga yang dijalani, Medi Yoku dan kolega tampil solid dengan tidak terkalahkan.?

Hasil ini menjadi modal berharga tim asal kota Pudak untuk mengarungi paruh kedua.

Rencananya setelah ini Gresik Phonska Plus akan jumpa Medan Falcons pada laga awal putaran kedua, Minggu (1/2) mendatang di GOR Tri Dharma, Gresik.(proliga/mcr16/jpnn)