Gresik Phonska Sudah di Final Proliga 2026, Tunggu Nasib Jakarta Pertamina Enduro

Tim voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menunggu Jakarta Pertamina Enduro di final Proliga 2026.

Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Alessandro Lodi meraih kemenangan atas Jakarta Electric PLN dengan skor 3-1 (25-18, 25-21, 18-25, 25-19) di GOR Jatidiri, Kamis (16/4/2026).

Hasil tersebut menjadi kemenangan keempat bagi Gresik Phonska Plus dari lima pertandingan yang telah dijalani.

Kini, pesaing terdekat Medi Yoku dan kolega ialah Jakarta Pertamina Enduro yang telah mengoleksi tiga kemenangan.

Tim milik BUMN tersebut berpeluang memastikan tiket final jika mampu mengalahkan Popsivo Polwan pada Jumat (17/4) pukul 19.00 WIB.

Secara statistik, Megawati Hangestri dan kawan-kawan lebih diunggulkan setelah pada pertemuan terakhir mampu menundukkan Popsivo Polwan dengan skor 3-1 (25-18, 25-19, 18-25, 25-23).

Kemenangan tersebut diharapkan menjadi modal penting bagi tim asuhan Bulent Karslioglu untuk menjaga konsistensi permainan, sebelum menghadapi Gresik Phonska Plus, Minggu (19/4).

Menarik ditunggu laga babak final four Proliga 2026 yang rencananya digelar di GOR Jatidiri, Jumat (17/4).