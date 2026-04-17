menu
JPNN.comJPNN.com
Gresik Phonska Sudah di Final Proliga 2026, Tunggu Nasib Jakarta Pertamina Enduro

Gresik Phonska Sudah di Final Proliga 2026, Tunggu Nasib Jakarta Pertamina Enduro

Gresik Phonska Sudah di Final Proliga 2026, Tunggu Nasib Jakarta Pertamina Enduro
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain asing Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia, Annie Mitchem saat berlaga pada ajang final four Proliga 2026 seri Solo di Sritex Arena. Foto: Dokumentasi Proliga

jpnn.com - Tim voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menunggu Jakarta Pertamina Enduro di final Proliga 2026.

Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Alessandro Lodi meraih kemenangan atas Jakarta Electric PLN dengan skor 3-1 (25-18, 25-21, 18-25, 25-19) di GOR Jatidiri, Kamis (16/4/2026).

Hasil tersebut menjadi kemenangan keempat bagi Gresik Phonska Plus dari lima pertandingan yang telah dijalani.

Baca Juga:

Kini, pesaing terdekat Medi Yoku dan kolega ialah Jakarta Pertamina Enduro yang telah mengoleksi tiga kemenangan.

Tim milik BUMN tersebut berpeluang memastikan tiket final jika mampu mengalahkan Popsivo Polwan pada Jumat (17/4) pukul 19.00 WIB.

Secara statistik, Megawati Hangestri dan kawan-kawan lebih diunggulkan setelah pada pertemuan terakhir mampu menundukkan Popsivo Polwan dengan skor 3-1 (25-18, 25-19, 18-25, 25-23).

Baca Juga:

Kemenangan tersebut diharapkan menjadi modal penting bagi tim asuhan Bulent Karslioglu untuk menjaga konsistensi permainan, sebelum menghadapi Gresik Phonska Plus, Minggu (19/4).

Menarik ditunggu laga babak final four Proliga 2026 yang rencananya digelar di GOR Jatidiri, Jumat (17/4).

Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menunggu Jakarta Pertamina Enduro di partai final Proliga 2026 seusai memastikan diri melangkah mengalahkan Electric PLN

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI