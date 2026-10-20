Gresini Kehilangan Fermin Aldeguer di MotoGP Australia 2026

jpnn.com - Gresini Racing dipastikan tidak diperkuat Fermin Aldeguer saat menjalani MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island akhir pekan ini.

Pembalap asal Spanyol tersebut masih harus menepi akibat cedera yang dialaminya ketika berlaga di MotoGP Indonesia dua pekan lalu.

Kepastian absennya Aldeguer diumumkan Gresini empat hari sebelum rangkaian MotoGP Australia dimulai. Cedera yang belum pulih membuat pembalap berusia 21 tahun itu tak bisa mengaspal dalam seri berikutnya.

Cedera di Mandalika

Aldeguer mengalami patah tulang metakarpal pertama pada tangan kiri setelah terjatuh di area run-off Tikungan 16 Sirkuit Mandalika.

Kondisi Aldeguer masih membutuhkan pemulihan. Pada akhir pekan lalu, sang pembalap terlihat menyaksikan ajang World Superbike di Jerez dengan tangan kiri yang masih terbungkus gips.

Situasi itu menjadi salah satu tanda bahwa Aldeguer belum siap menghadapi tantangan di Phillip Island. Gresini pun memastikan pembalap bernomor 54 tersebut tidak akan tampil pada seri Australia

"Fermin Aldeguer tidak akan ambil bagian dalam GP Australia," tulis Gresini Racing

Iker Lecuona Kembali Jadi Pengganti

Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Aldeguer, Gresini menunjuk Iker Lecuona untuk mendampingi Alex Marquez dalam balapan di Phillip Island.