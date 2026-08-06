Grha Tirta Medical Centre Dibuka, Hadirkan Tirta Dental di Jakarta Pusat

jpnn.com - JAKARTA - Tirta Medical Centre melakukan Grand Opening Grha Tirta Medical Centre sekaligus mengumumkan Official Launch of Tirta Dental, di Petojo Selatan, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/8).

Pembukaan tersebut mengusung tema besar "The Important of Basic Treatment: Dental Check Up".

Fasilitas baru itu merupakan komitmen Tirta Medical Centre untuk menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkualitas tinggi dalam satu atap berskala Klinik Utama.

CEO Tirta Medical Centre dr. Fitriani Sukri mengatakan Tirta Medical saat ini sudah memiliki 33 cabang. Salah satunya di Mega Kuningan yang terbilang cukup sukses.

“Alhamdulillah klinik di sana cukup sukses dan sudah terjadi overcapacity, maka kami harus membuka lagi supaya pasien-pasien merasa nyaman, tidak desak-desakan, kami buka lagi yang tidak terlalu jauh dari situ, kami buka di sini,” ujar Fitriani.

Sebagai fasilitas kesehatan berskala Klinik Utama, Grha Tirta Medical Centre dirancang untuk menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat modern secara menyeluruh.

Di bawah satu atap, pengunjung dapat mengakses layanan Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis, Medical Check Up (MCU), Laboratorium, serta Apotek terintegrasi yang memudahkan pasien memperoleh obat dan vitamin berkualitas segera setelah pemeriksaan.

Fasilitas penunjang diagnostik turut dihadirkan secara lengkap, meliputi EKG, Treadmill, Audiometri, Spirometri, Rontgen, USG, Pelayanan Pap Smear, dan lainnya, yang mendukung deteksi dini berbagai kondisi kesehatan secara akurat.