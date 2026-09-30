GROHE SPA Aqua Sanctuary, Ritual Air yang Personal dan Menyejahterakan

jpnn.com, JAKARTA - GROHE SPA memperkenalkan Aqua Sanctuary, sebuah instalasi imersif sekaligus forum thought leadership, di jantung kota Bangkok.

Menyusul kesuksesan acara dan instalasi GROHE SPA yang mendapat pujian kritikus di Milan dan New York, GROHE SPA terus menggerakkan diskusi bersama para pemimpin industri dari bidang arsitektur, desain, pengembang properti mewah, dan media mengenai masa depan kemewahan personal melalui desain dan kesejahteraan yang berpusat pada air, yang dikurasi secara khusus.

Permintaan akan pengalaman kesejahteraan yang personal terus tumbuh signifikan di kawasan Asia Pasifik. Air makin menjadi medium utama dalam menghadirkan pengalaman kemewahan yang berbeda bagi pemilik rumah yang memiliki selera tinggi, sekaligus nilai komersial bagi para pengembang.

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GROHE SPA memberdayakan para desainer untuk membentuk masa depan kemewahan melalui penawaran dan solusi yang dapat disesuaikan, dengan material dan finishing terbaik.

GROHE SPA Aqua Sanctuary menghadirkan gambaran masa depan tersebut melalui sebuah perjalanan pengalaman yang mengubah Nai Lert Park yang ikonik menjadi sanctuary personal bagi kesejahteraan menyeluruh yang utuh.

Melalui tiga sanctuary yang saling terhubung, merek ini dengan berani menghadirkan visi masa depan di mana kamar mandi tidak lagi sekadar ruang fungsional, melainkan berkembang menjadi ruang multisensori yang dirancang dengan intensi untuk memberi dampak positif bagi vitalitas manusia.

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"Di seluruh Asia, properti residensial dan hospitality kelas atas kini perlu menghadirkan pengalaman yang semakin personal sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi penggunanya. GROHE SPA Aqua Sanctuary hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan memanfaatkan kekuatan transformatif air, sekaligus menunjukkan bagaimana sebuah ruang dapat diubah menjadi tempat yang memberikan pengalaman sensori dan rasa nyaman melalui pilihan warna, material, dan finishing yang dapat disesuaikan. Instalasi ini mengedepankan personalisasi dan kesejahteraan, sekaligus menjadi sumber inspirasi serta ruang untuk berdiskusi dan berkolaborasi bersama komunitas desain dan mitra industri. Melalui GROHE SPA Aqua Sanctuary, kami ingin bersama-sama mengeksplorasi bagaimana konsep kemewahan yang personal dapat terus berkembang, baik saat ini maupun di masa depan," kata Leader, LIXIL Global Design, Asia Antoine Besseyre des Horts.

Perjalanan melalui Aqua Sanctuary dihadirkan melalui tiga sanctum yang berbeda, yakni Sanctum pertama menghadirkan inspirasi melalui konsep shower futuristik Rainshower Icon 3D yang menjuntai layaknya cabang-cabang pohon, meniru suasana hutan dan alam.