Groomers Elite Championship Perkuat Ekosistem Ekonomi Ikan Mas Koki

jpnn.com, JAKARTA - Industri ikan hias nasional kembali menunjukkan geliat positif melalui penyelenggaraan Groomers Elite Championship Goldfish, kompetisi ikan mas koki berskala nasional yang dirancang untuk memperkuat ekosistem ekonomi industri ini.

Event Maker Groomers Elite Championship Goldfish, Suwanto Theo, mengatakan ajang ini hadir dengan konsep berbeda dibandingkan kontes ikan pada umumnya.

Kompetisi tersebut mengedepankan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan petani dan breeder ikan mas koki, groomers profesional, komunitas hobiis, brand pendukung, hingga pelaku usaha penjualan ikan hias.

Baca Juga: Ikan Mas Bisa Menjadi Alternatif Bagi Warga Australia di Saat Harga Seafood Semakin Mahal

“Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan rantai nilai industri yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing ikan mas koki Indonesia, baik di pasar nasional maupun internasional,” ujar Suwanto yang juga Founder Richpanda Goldfish.

Groomers Elite Championship Goldfish menargetkan partisipasi 50 groomers terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.

Kompetisi ini akan berlangsung selama 100 hari dengan konsep semi offline, yang dirancang untuk menjaga kualitas penilaian sekaligus memperluas jangkauan partisipasi pelaku industri ikan hias.

Ajang ini menawarkan total hadiah uang tunai sebesar Rp150 juta, serta reward produk senilai hingga Rp500 juta.

Selain itu, peserta akan memperebutkan delapan piala utama, antara lain Champion, Runner Up 1 dan 2, Best of Body, Best of Colour, Best of Head, Best of Size, serta People’s Choice Award.