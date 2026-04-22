Groundbreaking Gedung Baru di Jonggol, Yayasan Ciputra Perkuat Komitmen Pendidikan Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Ciputra Pendidikan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan gedung baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekolah Citra Berkat di kawasan Citra Indah Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/4).

Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan sekaligus menjawab pertumbuhan jumlah siswa di sekolah tersebut.

Acara groundbreaking dihadiri Board of Director Yayasan Ciputra Pendidikan, Prof. Dr. Denny Bernardus, School General Manager Nikolina, serta Head of School Devi Novalina.

Prof. Denny Bernardus menyampaikan bahwa pembangunan gedung SMA baru dilakukan seiring meningkatnya jumlah siswa di Sekolah Citra Berkat Citra Indah Jonggol. Saat ini total siswa yang menempuh pendidikan dari jenjang TK hingga SMA mencapai sekitar 1.170 orang.

“Kami bersyukur hari ini dapat melaksanakan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung SMA. Selama ini jenjang SMA sudah ada sejak 2015, namun masih menggunakan fasilitas yang terintegrasi dengan jenjang lain. Dengan gedung baru ini, kami berharap sekolah dapat terus bertumbuh dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar,” ujarnya Selasa (21/4).

Ia menjelaskan bahwa Yayasan Ciputra Pendidikan merupakan bagian dari Grup Ciputra yang tahun ini merayakan 30 tahun kiprah di dunia pendidikan. Secara keseluruhan, lembaga tersebut melayani hampir 19 ribu siswa dan mahasiswa, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga program doktoral.

Baca Juga: Sekolah Citra Berkat Tangerang Topping Off Gedung Baru di HGN 2025

Jaringan pendidikan yayasan ini mencakup tiga universitas, sebelas sekolah nasional, dan satu sekolah internasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Ambon, Manado, hingga Jonggol.

Menurut Denny, di tengah persaingan pendidikan yang semakin ketat, termasuk dengan sekolah negeri gratis, pihaknya menekankan dua hal utama yakni kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kepada siswa.