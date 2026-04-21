Grrrl Gang Sepanggung dengan Haywire di Jakarta Under Siege 2026

jpnn.com, JAKARTA - Band indie pop/alternatif, Grrrl Gang masuk dalam jajaran line-up festival Jakarta Under Siege 2026 yang akan digelar di Bali United Studio, Jakarta pada 30 Mei 2026.

Masuknya Grrrl Gang sebagai penampil membuktikan bahwa Jakarta Under Siege 2026 menyuguhkan lintas spektrum yang siap mengacak ekspektasi

Grrrl Gang masuk ke medan yang tidak biasa: panggung hardcore/punk, membuka malam untuk band hardcore asal Amerika Serikat, Haywire, sebuah pairing yang terasa kontras, tetapi justru itu poinnya. Ini bukan tentang cocok atau tidak. Ini tentang benturan.

Momen tersebut datang tepat setelah Grrrl Gang menyelesaikan tur di Amerika Serikat. Dengan membawa pulang energi baru yang siap diluapkan di panggung yang lebih keras, lebih dekat, dan tanpa kompromi.

Terdapat fakta unik yang cukup menarik, Grrrl Gang dan Haywire sama-sama punya lagu berjudul Love Song. Dua interpretasi, dua dunia yang berbeda, satu mungkin melankolis, satu mungkin brutal.

Di panggung Jakarta Under Siege 2026, Grrrl Gang dan Haywire akan bertemu dalam satu malam. Jakarta Under Siege bukan sekadar acara. Ini adalah titik temu, skinhead, hardcore/punk, chaotic, hingga indie pop/alternatif semua berdiri di lantai yang sama, berkeringat, saling dorong, saling teriak.

Tiket Jakarta Under Siege 2026 sudah bisa dibeli melalui laman resmi jakartaundersiege.com. (ded/jpnn)