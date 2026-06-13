Grup D Piala Dunia 2026: AS Vs Paraguay 4-1, Pochettino Bangga, Sayang Pulisic Cedera
jpnn.com - LA - Pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino tak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah timnya mengawali langkah di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Paraguay.
Kemenangan ini disebutnya menjadi bukti skuad The Stars and Stripes mampu menjawab tekanan besar sebagai satu dari tiga tuan rumah turnamen.
Amerika Serikat tampil perkasa saat menaklukkan Paraguay 4-1 pada laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026 di Angeles Stadium, Sabtu (13/6) pagi WIB.
Seusai pertandingan, Pochettino mengaku sangat puas dengan performa anak asuhnya, terutama pada 45 menit pertama yang dinilainya berjalan hampir sempurna.
fifa
"Saya sangat bangga dengan para pemain. Yang paling penting bukan hanya hasilnya, tetapi cara kami bermain dan bagaimana tim menghadapi pertandingan ini," ujar Pochettino.
Pelatih berkebangsaan Argentina itu menilai kemenangan atas Paraguay menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan diri di tengah ekspektasi tinggi yang mengiringi status AS sebagai tuan rumah.
"Pertandingan pertama selalu sulit. Tekanan terhadap tim ini sangat besar, tetapi para pemain menunjukkan karakter yang luar biasa. Mereka mampu mengendalikan situasi dan memberikan penampilan yang sangat baik," katanya.
Amerika Serikat mengawali laga perdana di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan. Pelatih Pochettino mengaku bangga dengan kerja keras pemainnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Piala Dunia Pernah Merenggut Mimpinya, Julen Lopetegui Datang untuk Membalas
- Maroko Tidak Gentar Hadapi Brasil, Achraf Hakimi Soroti Kualitas Vinicius
- Piala Dunia 2026: Dibu Kembali Pakai Dua Sarung Tangan, Apa Artinya untuk Argentina?
- Portugal Kejar Trofi Piala Dunia 2026, Ronaldo Tak Mau Terburu-buru
- Bunuh Diri Pertama Piala Dunia 2026 Terjadi di Amerika
- Piala Dunia 2026: Kanada Akhirnya Lepas dari Kutukan