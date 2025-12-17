Grup MIND ID Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Sumatra dan Jawa Timur
jpnn.com, JAKARTA - MIND ID bersama seluruh anggota grup menurunkan Emergency Response Group (ERG) ke wilayah terdampak sekaligus menyalurkan bantuan logistik untuk korban bencana.
Adapun bantuan itu terdiri dari program kebencanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Grup MIND ID hingga donasi Insan MIND ID.
Bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan akses infrastruktur.
Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama mengatakan bantuan itu terdiri dari kebutuhan pangan pokok, obat-obatan, vitamin, susu bayi, Popok Bayi dan Dewasa, Alas Tidur, Pakaian hingga Peralatan Kebersihan.
Menurut dia seluruh bantuan itu disalurkan keempat provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Jawa Timur.
Dia menyampaikan bencana yang terjadi di Sumatra dan Jawa Timur menjadi duka seluruh rakyat Indonesia.
Melalui bantuan ini, Grup MIND ID berupaya hadir untuk saling menguatkan dan menyalakan kembali harapan masyarakat.
“Kami berharap bantuan logistik, kesehatan, dan tim tanggap bencana dapat meringankan saudara-saudara kami di Sumatra. Semoga kondisi segera pulih dan kita dapat bersama-sama membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah,” ujarnya.
