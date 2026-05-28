Grup MIND ID Menyalurkan 1.735 Hewan Kurban dari Sumatra hingga Papua

MIND ID bersama seluruh entitas dalam grup, mulai dari ANTAM, Bukit Asam, Freeport Indonesia, INALUM, Timah, hingga Vale Indonesia menyalurkan hewan kurban Iduladha 1447 H. Penyaluran dilakukan di 20 wilayah operasional Grup MIND ID, mulai dari Sumatra Utara hingga Papua Tengah. Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Grup MIND ID dengan semangat Iduladha 1447 H kembali menyalurkan hewan kurban ke berbagai wilayah operasional di seluruh Indonesia.

Hal ini sebagai wujud kepedulian perusahaan dan komitmen untuk hadir di tengah masyarakat.

Tahun ini, jumlah hewan kurban yang disalurkan mencapai 1.735 ekor.

Kontribusi tersebut terdiri dari 825 ekor sapi dan 748 ekor kambing.

Hewan kurban berasal dari MIND ID bersama seluruh entitas dalam grup, mulai dari ANTAM, Bukit Asam, Freeport Indonesia, INALUM, Timah, hingga Vale Indonesia.

Penyaluran dilakukan di 20 wilayah operasional Grup MIND ID, mulai dari Sumatra Utara hingga Papua Tengah.

