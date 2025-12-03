Grup MIND ID Optimalkan Nilai Tambah Batu Bara dengan Memperkuat Inisiatif Smart Mining
jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID terus memperkuat transformasi digital di sektor pertambangan nasional melalui penerapan inisiatif smart mining.
Salah satu langkah strategis tersebut dihadirkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang mengembangkan integrasi digital secara menyeluruh dari tingkat operasional hingga sistem informasi perusahaan.
Transformasi ini menjadikan operasional penambangan batu bara Indonesia semakin efisien, aman, guna menghasilkan nilai tambah sekaligus kontribusi yang besar bagi negara.
Inisiatif digital PTBA dikembangkan melalui kerangka kerja yang menghubungkan Operational Technology (OT) dengan Information Technology (IT), sehingga seluruh proses operasional dapat terpantau secara real time, terukur, dan terkoneksi dalam satu ekosistem digital.
Melalui platform Corporate Information System for Enterprise Application (CiSEA), sistem produksi, pengangkutan, keselamatan kerja, hingga perawatan peralatan tambang, kini dapat dikelola secara komprehensif berdasarkan data terintegrasi.
Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menjelaskan transformasi digital menjadi fondasi penting bagi MIND ID dalam mendorong penguatan industri batu bara nasional.
Melalui penerapan aplikasi teknologi digital terkini, perusahaan dapat memantau aktivitas pertambangan secara real-time, mengoptimalkan proses kerja, dan meningkatkan hasil produksi.
Grup MIND ID terus memperkuat transformasi digital di sektor pertambangan nasional melalui penerapan inisiatif smart mining
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kolaborasi CTS dan SRC Dorong Transformasi Digital UMKM Kelontong
- Tak Hanya soal Ekonomi, Bahlil Ungkap Dua Pilar Utama Perbaikan Tata Kelola Tambang
- Waka MPR Eddy Soeparno Sebut Percepatan Transisi Energi Kurangi Impor & Hemat Devisa
- Ubhara Jaya Wujudkan Desa Digital, Jaringan RT/RW-Net dan Aplikasi Smart Village seba
- MIND ID Tegaskan Bangun Peradaban Masa Depan Lewat Agenda Komunikasi Berkelanjutan
- Rayakan Tahun Perak, Ikata UPN Veteran Gelar Seminar Nasional Pertambangan