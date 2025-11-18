GSI Tingkatkan Kualitas Layanan Keamanan dan Teknologi Display di Era Digital

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai sektor industri kini mengandalkan teknologi sebagai fondasi operasional mereka.

Transformasi digital membuat perusahaan dituntut untuk memiliki infrastruktur yang bukan hanya efisien, tetapi juga mampu menjaga kelancaran aktivitas bisnis sehari-hari.

Seiring perkembangan tersebut, kebutuhan akan layanan keamanan, komunikasi, dan display yang terpadu juga mengalami peningkatan.

Banyak bisnis mulai mencari penyedia solusi yang tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga mampu memberikan pendampingan menyeluruh, dari perencanaan hingga implementasi.

Gosyen Solusi Indonesia (GSI) Group, perusahaan penyedia solusi keamanan, komunikasi, dan layanan display berbasis teknologi, kini resmi memperluas langkahnya sebagai perusahaan berskala nasional.

Ekspansi ini menandai kesiapan GSI dalam menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi bagi berbagai sektor industri di seluruh Indonesia.

Momentum ini turut dibarengi dengan pengenalan tagline baru #PastiBeres, yang merepresentasikan komitmen perusahaan dalam memberikan hasil kerja yang tuntas, presisi, dan dapat diandalkan.

Sebagai perusahaan yang fokus pada teknologi keamanan dan sistem komunikasi, GSI menyediakan beragam layanan mulai dari CCTV, Access Control, PABX, Fingerprint, Fiber Optic (FO), hingga Digital Signage, interactive display, Videotron, dan Video Wall. Seluruh solusi tersebut dikembangkan untuk menjawab kebutuhan bisnis di tengah transformasi digital yang semakin cepat.