GSIH Diharapkan Berkontribusi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital dengan menggandeng mitra termasuk dari sektor usaha guna memperluas keberadaan inisiatif Garuda Spark Innovation Hub (GSIH).

Langkah bersama tersebut dijalankan untuk membangun ekosistem industri digital melibatkan lintas mitra.

Kolaborasi ini diwujudkan dalam peluncuran serentak GSIH yang berlangsung di Jakarta, Batam, Medan, Bandung, Malang, Makassar, Papua, Yogyakarta, Aceh, dan Surabaya dengan menempatkan panggung utama di Biomedical Campus, BSD City, Tangerang Selatan.

Dorong Inovasi, Talenta AI, dan Peluang Usaha Baru

Managing Director Sinar Mas, Ferry Salman mengatakan optimistis insiatif Garuda Spark Innovation Hub dalam membangun industri digital di Indonesia akan makin berdaya dengan berada pada sebuah ekosistem yang memang diperuntukkan untuk Biomedical Campus, BSD City.

"Dengan begitu akan hadir semakin banyak inovator digital, talenta di bidang kecerdasan buatan ke tempat seperti ini guna bersinergi, mempertemukan mereka dengan mitra global, mendorong peluang usaha baru semakin tersebar merata, termasuk turut menaikkelaskan usaha mikro, kecil dan menengah. Mendukung upaya bersama menumbuhkan perekonomian Indonesia,” ujar Ferry saat peresmian.

GSIH BSD City hadir lewat kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan Sinar Mas Land dengan skema Private Owned, Government Operated (POGO).

Dalam naungan kolaborasi ini, Sinar Mas Land mendukung penyediaan infrastruktur fisik, sementara pemerintah mengorkestrasi program dan jejaring ekosistem yang menghubungkan startup, talenta digital, industri, investor, akademisi, pemerintah, hingga mitra global.