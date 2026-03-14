GT Kalikangkung Mulai Ramai, 23 Ribu Lebih Kendaraan Masuk Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 23.486 kendaraan tercatat memasuki Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/3). Sementara itu, yang menuju Jakarta tercatat 16.361 kendaraan.

Selain itu, di GT Banyumanik tercatat 29.521 kendaraan melintas menuju arah Surabaya, sedangkan yang masuk menuju wilayah Semarang dari arah Surabaya tercatat 19.359 kendaraan.

Data itu terhitung berdasarkan data lalu lintas PT Jasa Marga Semarang Batang (JSB) dan Trans Marga Jateng (TMJ) selama periode 1×24 jam pada 13-14 Maret 2026 pukul 06.00 WIB hingga 06.00 WIB.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan peningkatan volume kendaraan itu menunjukkan mulai meningkatnya pergerakan masyarakat menjelang momentum mudik Lebaran 2026. Mengingat, sudah memasuki libur sekolah.

“Pada hari pertama pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2026, arus kendaraan yang masuk ke Jawa Tengah melalui GT Kalikangkung sudah mulai mengalami peningkatan,” kata Kasatgas Humas Operasi Ketupat Candi 2026 tersebut.

Pihaknya menyebut akan terus memantau perkembangan arus lalu lintas di sejumlah pintu masuk, termasuk GT Kalikangkung yang menjadi gerbang utama arus kendaraan dari arah barat menuju wilayah Jawa Tengah.

“Oleh karena itu kami terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan seluruh satgas operasi untuk memastikan arus lalu lintas tetap berjalan lancar,” ujar Kombes Artanto.

Dia mengimbau masyarakat yang mudik agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.